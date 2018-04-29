الحكومة المصرية تحذر من “حالة استثنائية” في الطقس (فيديو)

حذرت الحكومة المصرية المواطنين من موجة طقس سيئة وصفتها بـ” الحالة الاستثنائية” ستضرب البلاد خلال هذه الأيام وتستمر حتى 3 مايو.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير أشرف سلطان، إن الحكومة ناقشت في اجتماعها اليوم حالة الطقس غير المستقر الذي ستتعرض له مصر حتى يوم الخميس 3 مايو المقبل.

وأكد سلطان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مساء الأحد، أن هناك بعض المحافظات معرضة لطقس سيئ أكثر من غيرها مثل شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وقنا وأسيوط وسوهاج، هناك توجيهات لبعض المحافظين برفع حالة الاستعداد القصوى.

وأوضح أن رئيس الوزراء أوصى المحافظين بالتحسب والاستعداد لحالة الطقس السيئ، وذلك من خلال اعتماد محطات رفع مياه الصرف الصحي على أكثر من مصدر للطاقة، ومراجعة كاملة لشبكة الصرف في الطرق الرئيسية، وتدريب العاملين.

وأشار سلطان إلى أن ما حدث في منطقة القاهرة الجديدة سببه انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الأمطار الغزيرة، مما تسبب في تعطل ماكينات رفع المياه وتجمعها، منوها إلى أن الحكومة وضعت ضمن أولويتها الاهتمام بتطوير البنية التحتية حتى لا تتكرر أزمة تجمع مياه الأمطار مرة أخرى.

وسادت حالة من الغضب بين المصريين الأيام الماضية، إثر غرق أرقى مناطق القاهرة الكبرى، وهي منطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، حيث غطت مياه الأمطار الشوارع، ما أدي لتعطيل محطات الكهرباء وانقطاع التيار الكهربي.

وعلى إثر ذلك اعتذرت الحكومة المصرية للمتضررين، وتقدم أعضاء مجلس النواب بعدد من طلبات الإحاطة، وأحالت هيئة الرقابة الإدارية عددًا من المسؤولين إلى التحقيق.