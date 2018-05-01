تفاصيل جديدة في واقعة طعن 4 شرطيين في مصر

كشفت وزارة الداخلية في مصر، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول واقعة طعن 4 عناصر من الشرطة على يد “مسجل خطر” في حي الجمالية بمنطقة مصر القديمة بالعاصمة القاهرة، فجر اليوم.

وقالت الوزارة إن إحدى الخدمات الأمنية في منطقة الجمالية أوقفت أحد الأشخاص لاشتباهها فيه، قبل أن يقوم بتوجيه طعنات لـ4 من أفراد الخدمة باستخدام سلاح أبيض.

وأضافت أن باقي أفراد الخدمة الأمنية تمكنوا من اللحاق بالمتهم الذي حاول الهرب من المكان، وألقوا القبض عليه لاتخاذ اللازم بشأنه، لافتة إلى أن المتهم يدعى أمير عبدالحميد محمد الجبالي ومقيم بمدينة المحلة في محافظة الغربية شمال البلاد.

وبينت أن المتهم “مسجل خطر وسبق اتهامه في قضيتين إحداث عاهة، ومحكوم عليه غيابيًا بـ 3 سنوات سجن”، مشيرةً إلى أن أحد الشرطيين الذين قام بطعنهم توفي بعد نقله إلى المستشفى.

بدورها فتحت النيابة العامة تحقيقًا في الواقعة لكشف ملابساتها، حيث انتقل فريق من أعضاء نيابة الجمالية الجزئية إلى مستشفى الحسين الجامعي لمناظرة جثمان أمين الشرطة المتوفى، وسماع شهادات الآخرين.

وكلف النائب العام في البلاد، فريق آخر من النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الواقعة وموافاته بالتقرير النهائي، تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحاكمة.