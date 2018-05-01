مصرع وإصابة 8 مصريين بسبب العاصفة الترابية

لقي 3 مواطنين مصريين مصرعهم، وأصيب 5 آخرون إثر حوادث مرورية وحرائق تسببت فيها العواصف الترابية التي ضربت بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.

وتلقت مديريات الدفاع المدني وإدارات المرور، بمحافظات أسوان والأقصر والوادي الجديد والبحر الأحمر وسيناء بلاغات بحوادث حريق ضخمة في عدد من المصانع والمنازل، وكذلك حوادث مرورية على طرق الفرافرة والصحراوي الغربي بين القاهرة والصعيد.

وأعلنت وزارة الصحة رفع حالة الطوارئ تزامنًا مع امتداد العاصفة الترابية باتجاه محافظتي القاهرة والجيزة، داعيةً المواطنين المصابين بأمراض ضيق التنفس والربو إلى التزام منازلهم.

بدورها أغلقت إدارات المرور عددًا من الطرق الحيوية بمحافظات الجمهورية للحد من وقوع الحوادث، بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية.

وشهدت مناطق نجع الداير ومازن والصوامعة في محافظة سوهاج أمطارًا وسيولًا جارفة خلال الساعات الماضية، تسببت في قطع الطرق الرئيسة بالمحافظة، كما تسببت في خسائر مادية كبيرة للمواطنين.

وقررت الجهات المعنية في محافظة أسوان وقف حركة الملاحة النهرية، ورحلات البالون الطائر، وإغلاق الطرق الصحراوية لحين انتهاء العاصفة الترابية، عقب ورود بلاغات بحوادث مرورية مروعة جراء تلك العاصفة.

وتسببت العاصفة الترابية في سقوط أبراج كهرباء “ضغط عالي” بمحافظة الأقصر لينتج عنها قطع الكهرباء في عدة أنحاء بالمحافظة.

فيما دعت عدة سفارات أجنبية بالبلاد مواطنيها إلى توخي الحذر بسبب تعرض البلاد لعاصفة ترابية قوية.