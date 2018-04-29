إقالة مسؤول في وزارة الأوقاف المصرية على خلفية قضية بيع الأسهم

أقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، اليوم الأحد، رئيس هيئة الأوقاف، أحمد عبدالحافظ، من منصبه؛ على خلفية “تجاوزات”.

وجاء قرار رئيس الوزراء بعد إحالة عبدالحافظ للنيابة العامة، والتحقيق معه؛ بعد اتهامه بـ”بيع أسهم خاصة بهيئة الأوقاف في بنك الإسكان والتعمير، بالأمر المباشر دون الرجوع لإدارتها”.

وكانت وزارة الأوقاف، فتحت تحقيقًا موسعًا بشأن عملية “بيع الأسهم”، انتهى بالإحالة للنيابة.

وكان رئيس القطاع الديني بالوزارة، جابر طايع، قال في تصريحات سابقة، إن “العديد من الشكاوى وردت بشأن إسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل بالأوراق المالية، التي باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط”.

وأضاف أن هذه الشركة “اشترت من نفسها أسهمًا لصالح هيئة الأوقاف، وكانت وكيلًا عن الهيئة ومشتريًا للهيئة من نفسها في آن واحد، بما يزيد على 67 مليون جنيه، بما يمثل مخالفة للقانون”.