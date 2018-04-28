“الخيمة”.. فيلم وثائقي يستعرض عودة مصري من معاقل داعش بالعراق (فيديو)

عرضت فضائية”إكسترا نيوز” المصرية مساء الجمعة فيلمًا وثائقيًا عن رحلة مواطن مصري، من خيمة للنازحين في معاقل داعش بالعراق ، وصولاً إلى عودته لأهله في مصر.

وتضمن الفيلم الذي حمل اسم “الخيمة “معاناة أسرة المواطن إسماعيل السيد الشهاوي، وتقديم شكاوى لوزارة الخارجية المصرية، وقيام السفارة المصرية ببغداد، بالتواصل مع الجهات المعنية، والذهاب إلى أكثر من مكان، حتى الوصول إلى المواطن الذي رفض الحديث مع والده وذويه عبر الهاتف، من شدة التأثر النفسي لما حدث له”.

ورصد الفيلم تطورات رسالة بعثتها أسرته لوزير الخارجية سامح شكري والذي كلّف السفارة ببغداد بالبحث عنه وعودته لمصر، حيث استعرض الفيلم صورًا من الخيمة، التي ظهر اسمها على الشاشة، مسلطًا الضوء على معاناة المتواجدين في تلك المخيمات، بينهم إسماعيل الشهاوي الخمسيني المصري.

وتحدث أعضاء السفارة والدبلوماسيون المصريون مع أسرة المواطن، مؤكدين على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودته لمصر.