وزارة التعليم المصرية تحقق في واقعة قيام أستاذ أزهري بنشر “الفتنة الطائفية” (فيديو)

فتحت وزارة التعليم المصرية تحقيقًا في قضية قيام أستاذ في جامعة الأزهر، بالتحريض ضد العقيدة المسيحية.

وعرضت الإعلامية المصرية إيمان الحصري مقطع فيديو لأستاذ في جامعة الأزهر يدعى يحيى إسماعيل، قالت إنه يحرض الطلبة في المدارس على الفتنة.

وظهر الأزهري الموقوف عن العمل وهو يجلس على كرسي ويلقي محاضرة للطلاب داخل مدرسة بالمقطم.

وقالت الحصرى، في برنامج ستوديو dmc، إنها لن تستطيع إذاعة الصوت الخاص بمقطع الفيديو، أثناء إلقاءه محاضرة لأنه يمس العقيدة ويثير الفتن وينشر الأكاذيب.

وذكرت أنه كان يخاطب الطلبة غير المسلمين، لدخولهم الإسلام، ويروج لأفكار ضد العقيدة المسيحية.

وأثار المقطع ضجة واسعة، حيث تقدم ولي أمر أحد الطلاب ببلاغ للنائب العام، ضد الشيخ يحيى إسماعيل، معبرا عن استيائه الشديد لما قاله الشيخ وألقاه على مسامع أولاده وزملائهم من الطلبة.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد خيري، أن إسماعيل، أستاذ علم الحديث المفصول من جامعة الأزهر، المتهم بإثارة الفتنة الطائفية، حضر إلى المدرسة دون علم الإدارة أو المدرسة.

وأوضح خيري أنه تم إحالة الواقعة للشؤون القانونية ويتم التحقيق فيها حاليًا، وأن هناك 3 لجان تابعت واقعة بث الفتنة الطائفية في المدرسة بالمقطم، مؤكدًا أنه من المتوقع وضع المدرسة بالكامل تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم.