السفير السوداني بالقاهرة يحدد موعد استئناف مفاوضات سد النهضة

كشف السفير السوداني بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم النقاب عن موعد جديد لجولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث القضايا الخلافية حول سد النهضة، وذلك بعد فشل جولة في الخرطوم.

وقال السفير السوداني في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” اليوم الأحد إن بلاده “تجري اتصالات حاليًا مع مصر وإثيوبيا للاتفاق على عقد جولة المفاوضات ما بين أواخر أبريل/نيسان الجاري ومطلع مايو/آيار المقبل”.

وأشار عبدالحليم إلى أن إثيوبيا “دعت لعقد جولة المفاوضات في عاصمتها أديس أبابا في 15 مايو/ أيار المقبل، لكن مصر طلبت عقد المفاوضات في القاهرة، وهو ما يجري التفاوض عليه في الوقت الراهن.

وأرجع السفير سبب عدم تلبية دولتي السودان وإثيوبيا دعوة مصر لعقد جولة مفاوضات كانت محددة في 21-22 أبريل/نيسان الجاري، إلى مشاركتهما في منتدى الأمن والسلام في أديس أبابا.

وشدد على أن مشاركة وزير الخارجية السوداني الجديد بالمفاوضات المقبلة “أمر مهم، حيث ستعلن الخرطوم عن وزيرها الجديد بناء على مخرجات المفاوضات”.

ولم ينجح الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بالبلدان الثلاث بالتوصل لأي نقاط اتفاق بشأن سد النهضة.