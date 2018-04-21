بلاغ جديد ضد صحيفة “المصري اليوم” بسبب تقرير عن المخابرات

تقدم محامٍ مصري اليوم السبت، ببلاغ جديد إلى النائب العام ضد صحيفة “المصري اليوم” ومكتب الإذاعة البريطانية في القاهرة (bbc)، بسبب اشتراكهما بتقرير عن دور المخابرات في إدارة الإعلام.

وذكر البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد حامد سالم، أن مؤسس جريدة “المصري اليوم” هشام قاسم قال في تقرير تلفزيوني نشرته (bbc) إن ضغوطًا تعرّض لها المالك الأساس المهندس صلاح دياب لبيع الجريدة لشركة من شركات المخابرات.

وأضاف البلاغ أن قاسم ذكر في التقرير أن “الضغوط مستمرة منذ فترة، وحصلت تنازلات كثيرة، ولم يكن راضيًا عنها، حيث شملت منع كتّاب، وانتهى الأمر في النهاية بإقالة رئيس التحرير”.

وطالب البلاغ، بالتحقيق مع هشام قاسم، وصلاح الدين دياب مالك جريدة “المصري اليوم”، ونسمة السعيد المذيعة بقناة (bbc) عربي، ومقدمة برنامج “بتوقيت مصر”، وصفاء فيصل مديرة مكتب القناة في القاهرة، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة.

وقال مقدم البلاغ إن التقرير الذي عرضته القناة البريطانية ضمن حملة للإساءة للدولة المصرية، “قام بترويج الأكاذيب والشائعات”، موضحا أن اللقاء التلفزيوني “لم يكن على الهواء مباشرة، ما يؤكد توافر القصد الجنائي، وسوء النية للمُبلّغ ضدهم”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أخلت الجمعة، سبيل الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، المُقال مؤخرًا على خلفية ما عُرف إعلاميًا بـ”مانشيت الحشد” أثناء تغطية الصحيفة لانتخابات الرئاسة الأخيرة.