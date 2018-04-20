إخلاء سبيل رئيس تحرير “المصري اليوم” المُقال بكفالة مالية

أخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، فجر الجمعة، سبيل الكاتب الصحفي محمد السيد صالح، رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، والمُقال مؤخراً على خلفية ما عرف إعلامياً بـ”مانشيت الحشد” أثناء تغطية الصحيفة لانتخابات الرئاسة الأخيرة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل صالح بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في التهم الموجهة ضده والمتعلقة بـ”نشر أخبار وبيانات كاذبة مفادها تدخل مؤسسات الدولة بالحشد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا، على نحو من شأنه التشكيك في العملية الانتخابية دون سند أو دليل”.

وجاء قرار إخلاء سبيل صالح، بعد ساعات من إخلاء سبيل سبيل 8 صحفيين في نفس الصحيفة اعتقلوا على خلفية القضية ذاتها.

وترأس الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق، تحرير المصري اليوم، الثلاثاء الماضي، بعد إقالة محمد السيد الصالح.