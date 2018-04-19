“الحوت الأزرق” يقتل ثامن مصري

سجلت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الخميس، محاولة انتحار جديدة لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا وذلك تنفيذًا لأوامر “الحوت الأزرق“.

وأقدم الطفل خالد مصطفى الذي يسكن مع أسرته في مركز “إيتاي البارود” بمحافظة البحيرة على الانتحار، من خلال تناول حبوب الغلال السامة، قبل أن يتم نقله للعناية المركزة في أحد المستشفيات ويقبع بين الحياة والموت.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفل حاول الانتحار بتلك الطريقة لتنفيذ تعليمات لعبة “الحوت الأزرق”، بعدما تبين وجود شعار الحوت على الذراع اليمنى للطفل.

وسارعت الجهات المعنية إلى التواصل مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة للتفتيش على المدرسة التي يتعلم فيها الطفل تحسبًا لوقوع حالات أخرى.

وتعد تلك الحالة هي الثامنة خلال أسابيع قليلة منذ ظهور أول واقعة انتحار لنجل البرلماني السابق حمدي الفخراني، قبل أن تستنفر جهات رسمية للتصدي لتلك اللعبة.