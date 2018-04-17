ضحيّة جديدة لـ”الحوت الأزرق”.. انتحار فتى مصري شنقًا داخل غرفته

فتحت النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا موسعًا في واقعة انتحار جديدة لفتى بأحد أحياء محافظة الغربية عبر شنق نفسه داخل غرفته تنفيذًا لأوامر لعبة “الحوت الأزرق“.

وعثرت أجهزة الأمن بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية (دلتا النيل) على جثة طالب بالمرحلة الابتدائية البالغ 12 عامًا مشنوقًا داخل غرفته.

وبعد تلقيها بلاغًا، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل حيث تبين أن الطفل أيمن أحمد البالغ 12 عامًا مشنوق داخل غرفته، فيما أفادت شهادات الأهل والجيران أنه كان يعاني دائمًا من العزلة، كما تبين أن هاتفه المحمول كان عليه لعبة “الحوت الأزرق”، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، لتوقيع الكشف الطبي الشرعى عليها واستخراج تصريح بالدفن.

واستدعت النيابة أسرة الشاب المنتحر لسماع أقوالهم في ملابسات الواقعة وسبب إقدامه على شنق نفسه من أجل التخلص من حياته، وكلفت فريقًا منها بإجراء تحريات حول الواقعة.

وسجلت مصر مؤخرًا أكثر من حالة انتحار بسبب تلك اللعبة بينها شاب في منطقة حلوان جنوب القاهرة، وآخر بمدينة المحلة في محافظة الغربية، إلى جانب حالة اشتباه ثالثة لفتاة في محافظة الإسكندرية.

وفتحت وزارة التربية والتعليم في البلاد تحقيقات موسعة في تسجيل واكتشاف إدارتها ببعض أنحاء الجمهورية وإقدام العشرات من الطلاب في المرحلة الابتدائية والإعدادية على ممارسة اللعبة.