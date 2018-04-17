برلماني مصري: إثيوبيا قطعت أي احتمالات للتقدم بمفاوضات سد النهضة (فيديو)

رأى عضو لجنة “الشؤون العربية” بمجلس النواب المصري النائب محمد العرابي، أن إثيوبيا نجحت في المماطلة وشراء الوقت لاستكمال بناء “سد النهضة”.

وأكد أن ادعاء إثيوبيا بأن مصر والسودان تعرقلان التوصل إلى حلول للأزمة، غير منطقي، ومصر قادرة على إدارة الملف بشكل جيد.

وقال وزير خارجية مصر الأسبق لـ”إرم نيوز”: إن “التعنت الإثيوبي الأخير وضع حدًا فاصلًا لفكرة التعاون المستقبلي مع مصر، في حين يقطع أي احتمالات للتقدم في المفاوضات، مشددًا على أنّ “مصر لديها مطالب مشروعة ولن تحيد عنها”.

وبشأن العمليات العسكرية في شمال سيناء، أفاد العرابي بأن “العمليات العسكرية تسير بشكل متقدم جدًا، وسنحتفل قريبًا بتحرير سيناء من الإرهاب”.