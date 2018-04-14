الجيش المصري: مقتل 8 جنود و14 “إرهابيًا” بهجوم في سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، مقتل 8 من عناصره وإصابة 15 آخرين، خلال التصدي لهجوم مسلح على أحد مقراته وسط سيناء، والذي أسفر كذلك عن مقتل 14 “إرهابيًا”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، إن مجموعة مسلحة مكونة من 14 فردًا منهم 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين جميعًا بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRBJ حاولت اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء”.

وأشار المتحدث إلى أن الهجوم وقع فجر اليوم؛ حيث “استغل المسلحون فترة الظلام في ذلك الوقت”.

وأضاف: “نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل فقد تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة؛ مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية”، موضحًا أن “العناصر التي ترتدي الأحزمة الناسفة قاموا بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر فنتج عن ذلك استشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا”.