ضبط مجرم هارب من أحكام بالسجن 391 عامًا

أعلنت وزارة الداخلية في مصر، اليوم الاثنين، عن ضبط متهم هارب صدرت ضده أحكام بالسجن وصلت إلى 391 سنة، لإدانته في 235 قضية متنوعة.

وأوضحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية، أن المتهم عبده محمود يبلغ من العمر 60 عاماً، يعمل في مهنة “مقاول”، صادرة ضده أحكام في 235 قضية بإجمالي أحكام وصلت إلى 391 سنة.

وبّينت أن المتهم تم ضبطه في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة جنوب مصر، بعدما تلقت بلاغات عنه من قبل بعض جيرانه بتردده على المكان، لافتة إلى أنها أودعت المتهم أحد مراكز الشرطة تمهيدًا إلى إحالته للسجن لتنفيذ الأحكام الصادر ضده.

وغالبًا ما تتعلق القضايا الكثيرة التي تواجه مدانًا وصادرة ضده هذه الأحكام باتهامات نصب واحتيال وتبديد شيكات وغيرها من القضايا الجنائية التي تدفع المحتال إلى التهرب مع التمادي في عمليات النصب على المواطنين.