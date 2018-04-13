مصر.. حبس 10 من رجال الأمن سربوا معلومات أمنية لتجار مخدرات

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الجمعة، بحبس 10 من رجال الأمن بأحد مراكز الشرطة في العاصمة القاهرة، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتسريب معلومات مسبقة للتحركات الأمنية إلى العصابات والعناصر الخطرة بالبلاد.

وأوقعت فرق الأمن الوطني بالمتهمين العشرة، بعد ورود شكاوى من بعض ضباط قسم شرطة الأميرية بمحافظة القاهرة، بوقوع أشياء مريبة تخص إفساد حملاتهم الأمنية على أوكار مهربي المخدرات.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين العشرة وجميعهم بدرجة أمين شرطة، قبل أن تحيلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق معهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة حوادث غرب القاهرة بالتعاون مع 12 تاجر مخدرات؛ من أجل إمدادهم بالمعلومات الخاصة بالتحركات الأمنية مقابل الحصول على أموال.

ووجهت النيابة إلى أمناء الشرطة المقبوض عليهم تهم تكوين تشكيل عصابي لتنفيذ أغراض غير شريفة، واستغلال وظائفهم الأمنية للإضرار بالتحركات الشرطية بالبلاد والتحصل على رشاوى وأموال.