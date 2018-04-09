تفاصيل القبض على خلية خططت لتفجيرات بمصر خلال “شم النسيم”

كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن تفاصيل القبض على خلية تضم 27 من جماعة الإخوان المسلمين بينهم قيادات بالجماعة، لاتهامهم بالتخطيط لتفجير كنائس بمحافظات جنوب صعيد البلاد.

وقالت المصادر لـ”إرم نيوز” الاثنين، إن “الخلية كانت تخطط لتفجيرات بهدف إفساد احتفالات المصريين بأعياد المسيحيين وعيد شم النسيم، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في رصد تحركات عناصرها والقبض عليهم منتصف ليلة الأمس”.

وأضافت المصادر أن “الخلية كانت تتمركز في قرى ومراكز محافظة المنيا، وعُثر بحوزة عناصرها على أوراق تنظيمية ومخططات لأماكن بهدف تفجيرها، إضافة إلى بعض الأسلحة الخفيفة”.

وأحالت وزارة الداخلية عناصر الخلية إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة في الاتهامات الموجهة إليهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على خلية من بينها أعضاء المكتب الإداري لجماعة الإخوان في محافظة المنيا، إلى جانب قيادات تنظيمية أخرى بمحافظات الصعيد.