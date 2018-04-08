بعد 6 سنوات.. القضاء المصري يصدر حكمه النهائي بقضية تزوير انتخابات 2012‎

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، الستار على قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وذلك بعد مرور 6 سنوات على تداولها في المحاكم، حيث قضت المحكمة، بعدم جواز الاستئناف على قرار حفظ التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات.

واستمر تداول القضية بالمحاكم، بعدما رصد قاضي التحقيق في القضية وجود مخالفات كثيرة تتعلق بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، إضافة إلى تزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين.

وكان المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة في 2012؛ يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.

وأعلنت اللجنة حينها فوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على 13 مليونًا و230 ألفًا و31 صوتًا بنسبة 51.73%، متفوقًا على منافسه الفريق أحمد شفيق الذي حصل على 12 مليونًا و347 ألفًا و380 صوتًا بنسبة 48.27%..