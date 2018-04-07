الإفتاء المصرية تحذّر من رسائل صحيفة داعشية تدعو لعمليات إرهابية نوعية

حذّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، من رسائل بثتها صحيفة “النبأ”، أحد الأبواق الإعلامية في الجهاز الدعائي لتنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب المرصد، كشفت الصحيفة “خلال عدد رقم 126 الصادر يوم الخميس الماضي، أن التنظيم الإرهابي يكثف من جمع المعلومات تمهيدًا للقيام بعمليات إرهابية نوعية”.

وأضاف المرصد، خلال تحليله عدد الصحيفة الأخير، أن “صحيفة التنظيم دعت عناصره لما سمتهُ العمل من خلال خطة العدو” من خلال دراسة وافية لإجراءات مَن تعتبرهم أعداءً للتنظيم من دول وأجهزة.

ولفت إلى أن “الصحيفة الإرهابية أبرزت أهمية عمليات جمع المعلومات عن العدو لمعرفة خططه الهجومية والدفاعية والوقائية”، تمهيدًا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية ضد مَن تعتبره عدوًّا تقوم على أساس “معرفة خططه الدفاعية والوقائية”.

وأوضح المرصد أن الصحيفة تنشر سلسلةً من المقالات تحوي توجيهاتٍ أمنيةً تحت عنوان “خذوا حِذْركم” بدأتها في عددها رقم 24، الذي أكدت فيه ضرورة معرفة ما سمته “الأمنيات” وركَّزت على أهمية تطبيق الإجراءات الأمنية لحماية عناصر التنظيم الإرهابي ومقراته.