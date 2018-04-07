مقتل قيادي في داعش بضربة جوية في أفغانستان

قال مسؤولو أمن، السبت، إن القوات الأفغانية قتلت قائدًا بارزًا في تنظيم داعش خلال ضربة جوية، وذلك بعد عام من انشقاقه عن حركة طالبان وتأسيسه لموطئ قدم جديد للتنظيم المتشدد في البلاد.

وقال حنيف رضائي المتحدث باسم القوات الجوية في الجيش الوطني الأفغاني: إن قاري حكمت قُتل في ضربة لطائرة بدون طيار، بعد ظهر يوم الخميس الماضي، في منطقة درزاب التابعة لإقليم جوزجان في شمال أفغانستان.

وأضاف أن شخصًا يدعى مولاي حبيب الرحمن اختير لخلافة حكمت داخل التنظيم في شمال أفغانستان.

وأسس داعش فرعًا له في جوزجان العام الماضي، بعد انشقاق حكمت عن حركة طالبان، وهو ما لفت نظر القوات الأمريكية.

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات انتحارية الشهر الماضي، قرب مساجد للشيعة في هرات وكابول.

وتقاتل حكومة أفغانستان المدعومة من الغرب، حركة طالبان وتنظيم داعش، منذ سنوات عديدة.