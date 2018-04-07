مصرع 9 فتيات في حادث مروري شمال مصر (صور)

لقيت 9 فتيات مصرعهن في مصر، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة أجرة في أحد طرق محافظة القليوبية شمال مصر.

وتشير التفاصيل إلى أن الفتيات اللاتي لقين مصرعهن كن في طريقهن لعملهن في أحد المصانع بالمحافظة، قبل أن يفقد السائق السيطرة على المركبة وتنقلب عدة مرات على الطريق الرابط بين مدينتي السلام والخانكة.

وسارعت الجهات المعنية إلى التعامل مع الحادث ونقل الفتيات إلى أحد المستشفيات القريبة؛ لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

وشهدت مصر قبل يومين مصرع 20 شخصًا جراء حادث تصادم بين حافلة ركاب صغيرة وعربة نقل ثقيل، على طريق سوهاج أسيوط الصحراوي الشرقي.

وتتكرر حوادث المرور في مصر؛ بسبب السرعة والتهور لدى بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق.