مصر.. رفض طلبات لقيادات “الإخوان” لرفع أسمائهم من قوائم الإرهاب

رفضت نيابة محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، بشكل نهائي طلبات لقيادات بارزة بجماعة “الإخوان” المحظورة، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، لرفع أسمائهم من قوائم الإرهاب.

وأوصت نيابة النقض بعدم قبول الطعون المقدمة من مرشد “الإخوان” ونائبه وأعضاء مكتب الإرشاد، وأكثر من 30 قياديًا آخر في الأحكام الصادرة سابقًا من محكمة جنايات القاهرة، بشأن إدراجهم على قوائم الإرهاب في قضية “غرفة عمليات رابعة”.

وقدمت النيابة توصية إلى محكمة النقض باستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، وكذلك قوائم الممنوعين من السفر؛ بسبب ارتباطهم بقضايا جنائية في البلاد بينها اعتداءات على المنشآت والممتلكات، وقتل بعض رجال الشرطة والجيش والمواطنين.

وكانت أبرز الأسماء التي جاءت في توصية نيابة النقض: “محمد بديع، وجهاد الحداد، ومحمود غزلان، وهاني صلاح الدين، وسعد عمارة، وعمر مالك، وأحمد أبوبركة، ومصطفى الغنيمي”.

بدورها، حددت محكمة النقض جلسة 22 مايو المقبل، للنظر في التوصية وإصدار حكمها النهائي في الطعون التي تقدم بها المتهمون في قضية “غرفة عمليات رابعة”.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة أدرجت عشرات من قيادات الإخوان المتهمين في قضية “غرفة عمليات رابعة” على قوائم الإرهاب والمنع من السفر وترقب الوصول، طبقًا لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.