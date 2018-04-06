مصر تستقبل أولى الرحلات السياحية من أوكرانيا منذ “حادث سيناء”

قالت مصادر ملاحية إن مطار القاهرة الدولي استقبل، اليوم الجمعة، أولى رحلات الخطوط الأوكرانية، التي استأنفت الرحلات لأول مرة منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء أكتوبر 2015.

وأشارت المصادر، لـ”إرم نيوز”، إلى أن رحلة الخطوط الأوكرانية التي وصلت قادمة من كييف، حملت على متنها 186 سائحًا أوكرانيًا، في تدشين رسمي لعودة السياحة الأوكرانية التي تمثل رافدًا مهمًا للسوق المصرية.

وكانت السلطات المصرية قالت إنها توصلت مع الخطوط الأوكرانية لاستئناف الرحلات من خلال تنظيم 4 رحلات أسبوعيًا بشكل مبدئي، حيث من المخطط زيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة، في إطار تحسينات للعملية الأمنية التي تشهدها المطارات المصرية.

والخطوط الجوية الأوكرانية هي الناقل الوطني الرسمي لأوكرانيا وتعتبر أكبر شركة طيران في البلاد، حيث يقع مقرها في مدينة كييف، وتعتبر المقاصد المصرية أهم وجهاتها العالمية.

وتوقفت رحلات الطيران بين مصر وأوكرانيا بعد حادث التفجير الذي تعرضت له طائرة روسية في سيناء، كانت تحمل 224 شخصًا، لقوا جميعًا حتفهم، وبعدها طالبت روسيا مصر بعدد من الإجراءات الأمنية، يجري تنفيذها بالتعاون بين البلدين.