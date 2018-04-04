كيف علّقت “الإفتاء المصرية” على إحياء “الإخوان” الذكرى التسعين للجماعة؟

أبدت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، استياءها من إقدام جماعة الإخوان المسلمين على إحياء الذكرى التسعين لتأسيس الجماعة.

وقال “مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة” التابع لدار الإفتاء: إن “الحالة التي تعيشها الجماعة وانقسامها الشديد وتفتتها إلى جماعات وتيارات، كل ذلك جعل منها غنيمة سائغة لتنظيمي القاعدة وداعش، فسعى كل منهما للفوز بالنصيب الأكبر من عناصر الإخوان خاصة من فئات الشباب”.

وأشار إلى “الإصدارات المرئية لتنظيم داعش الأخيرة التي كشفت عن نجاح داعش في استقطاب عدد من شباب الإخوان، خاصةً الإصدار المرئي حماة الشريعة الذي ظهر فيه الإخواني عمر الديب”.

وشدد على أن “الصراع على عناصر الإخوان من قِبل تنظيمي القاعدة وداعش، يعود بالأساس إلى ما يتميز به شباب الجماعة من الطاعة العمياء والانقياد المطلق لتعليمات القيادات، ومنهجهم الفكري المتطرف والتزامهم التنظيمي في صفوف الجماعة، ما يجعل منهم مكسبًا كبيرًا لكافة تنظيمات العنف والتكفير”.

ورأى المرصد أن “الذكرى التسعين للجماعة تأتي في سياق يبرهن على صدق مقولة مفادها، أن جماعة الإخوان هي الرحم الذي خرجت منه كافة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وما زالت الجماعة تمثل الزاد والمعين الذي تنهل منه تنظيمات الإرهاب حول العالم”.