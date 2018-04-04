رغم انهيار الخلافة المزعومة.. مقاتلو داعش يجددون البيعة للبغدادي

جدد مقاتلو تنظيم داعش البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فيما يعتقد أنه أول تعهد علني بالولاء له منذ انهيار ما يسمى بـ “الخلافة” في سوريا والعراق العام الماضي.

ويواصل التنظيم تنفيذ تفجيرات وكمائن واغتيالات في البلدين، وكذلك في ليبيا.

ولا يعرف حتى هذه اللحظة مكان وجود البغدادي منذ انهيار مشروعه الذي أُطلق عليه “الخلافة” والتي أعلنها في 2014 مع سقوط الموصل والرقة معقلي التنظيم في العراق وسوريا على الترتيب، كما تضاربت الأنباء بشأن مقتله في غارات متعددة المصادر بين واشنطن وموسكو.

وقال مقاتلو داعش في بيان نشروه اليوم الأربعاء على مواقع تابعة للتنظيم في وسائل التواصل الاجتماعي: “إغاظة للكفار وإرهابًا لهم نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبي بكر البغدادي”.

وقال هشام الهاشمي الذي يقدم المشورة لعدد من الحكومات بما في ذلك حكومة بغداد بشأن التنظيم المتشدد:” إنها أول مبايعة معلنة بالولاء للبغدادي منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو/ تموز”.

وسيطر تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب على الرقة في نوفمبر/ تشرين الثاني بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.