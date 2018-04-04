حكم عسكري بالسجن المؤبد ضد 8 مدانين بالإرهاب في مصر

أصدرت المحكمة العسكرية في مصر اليوم الأربعاء، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد بحق 8 متهمين في إحدى قضايا “الإرهاب” بمصر.

وجاءت الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية “89 عسكرية” والمتهم فيها 19 شخصًا؛ لاتهامهم بالقيام بعمليات إرهابية في منطقة مدينة نصر بشرق العاصمة القاهرة.

وبرّأت المحكمة 11 شخصًا في القضية لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة لهم.

وشملت القضية المقيدة برقم (89 لـسنة 2015) جنايات شرق عسكرية، عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض المقربين منهم وبينهم زوج ابنة شقيق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

وكانت الجهات الأمنية أعلنت العام الجاري، عن ضبط عدد من أعضاء تلك الخلية؛ لتورطهم بارتكاب الأعمال العدائية بالبلاد، والتخطيط لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، وارتكاب العديد من العمليات الإرهابية بحي مدينة نصر.