تأييد حبس تامر عبدالمنعم 3 سنوات في خلافه مع محمد فؤاد

أيّدت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، حكم حبس الإعلامي والفنان تامر عبدالمنعم 3 سنوات في خلافه الذي نشب مع الفنان محمد فؤاد.

وأصدرت محكمة استئناف الدقي قرارًا بتأييد حكم حبس تامر عبدالمنعم 3 سنوات في قضية إصدار شيك دون رصيد للفنان محمد فؤاد، كما رفضت المحكمة استئناف عبدالمنعم الذي قدمه على الحكم الصادر بحقه.

وفي عام 2017 تقدّم الفنان محمد فؤاد ببلاغ ضد زميله تامر عبدالمنعم يتهمه بالتهرب من سداد شيك بقيمة 2.15 مليون جنيه، حيث حرر عبدالمنعم الشيك في يونيو/ حزيران الماضي قبل أن يرفض البنك صرفه لعدم وجود رصيد.

وأشار فؤاد في بلاغه إلى أن تامر عبدالمنعم اتفق معه على أن يقوم بتمثيل مسلسل تلفزيوني، وتم تحرير عقد اتفاق مقابل 9 ملايين جنيه تدفع له بموجب شيكات، ولكن بعد فترة تم إيقاف العمل الفني المتفق عليه، وذلك بموجب قرار من الجهة الإدارية المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.