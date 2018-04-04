آخر ضحاياها نجل برلماني مصري سابق.. ما هي لعبة الحوت الأزرق؟

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان المصري، اليوم الأربعاء، عن عقد جلسة لمناقشة خطورة لعبة “الحوت الأزرق” وانتشارها بين المراهقين والطلاب في البلاد.

وقالت مصادر برلمانية، إن البرلمان سيدعو الجهات الأمنية إلى حظر تلك اللعبة في مصر ومنع تداولها بعد ورود بلاغات بدخول طلاب مصريين في حالات نفسية إلى جانب واقعة انتحار نجل البرلماني السابق حمدي الفخراني بسبب تلك اللعبة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن اللجنة ستناقش بعض المقترحات الخاصة بمحاصرة انتشار تلك اللعبة ومن ثم التعاون مع الجهات الأمنية على إنهاء وجودها في البلاد.

وكشفت ابنة البرلماني المصري السابق حمدي الفخراني أن واقعة انتحار شقيقها جاءت بسبب ممارسته لعبة الحوت الأزرق عبر الإنترنت، بعدما عثروا بغرفته بعد الانتحار على كتابات غير مفهومة ورموز على الورق، إلى جانب كتابة أغاني طويلة عن الموت في بعض مذكراته.

تعريف بـ “الحوت الأزرق”

ولعبة الحوت الأزرق هي لعبة مصممة على يد روسي، وانتشرت في بعض دول العالم لتصل بعد ذلك إلى الجزائر ومصر، وتتسبب في وقوع حالات انتحار بين صفوف المراهقين.

وتستهدف اللعبة الأطفال من عمر 12 إلى 16 عامًا، حيث تتيح لهم التسجيل للدخول في تحد للوصول إلى المرحلة النهائية وهي الخروج عن “الطبيعة” وفعل أشياء منافية للواقع.

وتبدأ اللعبة بعدما يطلب القائمون عليها من الراغب في الاشتراك رسم حوت على يده بآلة حادة وإرسال الصورة لقبوله، ليتم بعد ذلك إطلاق الأوامر له مثل عمل علامات غريبة في جسده بآلة حادة والاستماع لأغاني أجنبية كئيبة عن اليأس والموت.

ويستمر إصدار الأوامر من قبل القائمين على اللعبة للمشتركين من الأطفال حتى يطلب منه في اليوم الخمسين الانتحار بالقفز من فوق النافذة أو باستخدام آلة حادة أو بالشنق بزعم أنه “تحدي الطبيعة” ويمكنه العودة مجددًا للحياة.

ورغم إلقاء القبض على مصمم اللعبة فيليب بوديكين وإيداعه السجن إلا أن ذلك لم يوقف انتشارها بنحو خطير ووصولها لبعض البلدان العربية وأخيرًا مصر.

وكان الأمن المصري قد عثر الاثنين الماضي، على جثة نجل السياسي الشهير والبرلماني السابق، حمدي الفخراني، منتحرًا شنقًا داخل غرفته في منزل ذويه بمدينة “المحلة”.

وأفادت التحقيقات الأولية أن الطفل المنتحر صاحب الـ16 عامًا شنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزل العائلة، بعدما مارس لعبة “الحوت الأزرق” لتدخله في حالة نفسية سيئة.