ماذا قال السيسي في أول كلمة له بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية؟ (فيديو)

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان رسميًا عن فوزه بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97% أمام منافسه رئيس حزب “الغد” موسى مصطفى موسى.

وقال خلال كلمته للشعب المصري، إن رهانه على الشعب المصري لم يخب، وأنه عازم على الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه خلال الفترة الماضية.

وأشار السيسي إلى أن الشعب المصري أثبت أنه قادر على التحدي، وأن احتشاد المصريين أمام لجان الاقتراع جاء من أحل البقاء والبناء”، مؤكدًا أن ثقته “في عبقرية الشعب المصري لا تحتمل الشك أو التأويل، وأجدد معكم عهد الصدق والشفافية”.

وتابع قائلًا: “أعدكم أن أظل على عهدي معكم مخلصًا في عملي غير مدخر لجهدٍ من أجل بناء الوطن العظيم باحثًا عن مكانة الوطن بين الأمم وعاقد العزم لتوفير الحد اللازم لجودة الحياة””.

وأكد السيسي أنه سيعمل “على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين وسيكون ذلك الأمر على رأس أجندة العمل في الفترة المقبلة”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر في وقت سابق من اليوم الإثنين عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية لمدة 4 سنوات، في الانتخابات التي أُجريت بالبلاد مؤخرًا.

وقالت الهيئة إن الرئيس السيسي فاز في الانتخابات بعدد أصوات 21 مليونًا و835 ألفًا وبنسبة 97%، فيما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفًا وبنسبة 2.9%، بينما كانت نسبة الأصوات الباطلة 0%.

وبلغ عدد المصريين الذين صوتوا من الخارج 157 ألفًا، ومن الداخل 24 مليونًا و87 ألفًا و92 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.5%، كما كانت عدد الأصوات الصحيحة 22 مليونًا بنسبة 93% من إجمالي الأصوات.