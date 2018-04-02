6 رؤساء حكموا مصر قبل السيسي.. تعرّف عليهم (فيديوغراف)

انتخب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا للمرة الثانية لفترة تمتد حتى عام 2022، وسبقه عدد من الرؤساء من داخل المؤسسة العسكرية، باستثناء محمد مرسي.

محمد نجيب 1953

قاد تنظيم “الضباط الأحرار” وأطاحوا بالملك فاروق ليصبح رئيسًا لمصر عام 1953، وأطاح به رفاقه في العام التالي.

جمال عبدالناصر 1954

حكم مصر حتى وفاته عام 1970، وقاد البلاد خلال 3 حروب ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.

أنور السادات 1970

قاد مصر للانتصار في حرب 1973 ضد إسرائيل، واغتاله إسلاميون خلال عرض عسكري عام 1981.

حسني مبارك 1981

قائد سابق للقوات الجوية، ظل رئيسًا لمصر على مدى 30 عامًا، وأجبر على الاستقالة في 11 فبراير 2011 بعد انتفاضة شعبية.

محمد مرسي 2012

انتخب بعد إسقاط مبارك، وأصبح أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتمت الإطاحة به بعد عام إثر احتجاجات شعبية.

عبدالفتاح السيسي 2014

انتخب السيسي رئيسًا في 2014، كما أُعيد انتخابه في 2018 لولاية ثانية.