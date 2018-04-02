ماذا قال موسى مصطفى موسى بعد خسارته رسميًا السباق الرئاسي في مصر؟

أكد المرشح الرئاسي الخاسر في مصر، موسى مصطفى موسى، أن القضاء المصري “استطاع استكمال المسيرة الديمقراطية وحافظ على حقوق المرشحين”، في الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية بنسبة تجاوزت 97٪.

وشكر موسى، في بيان إلى الشعب المصري، عقب الإعلان عن خسارته السباق “القضاء المصري الشامخ، الذي استطاع استكمال هذه المسيرة الديمقراطية بكل حيادية، وحافظ على حقوق المرشحين وكان خير متابع للآليات وكافة لجان الاقتراع التي أثبتت أن حقوق المصريين لن يغير بها أحد، فلنشكر قضاءنا العظيم ونقدم التحية للهيئة الوطنية للانتخابات؛ لما بذلته من جهد عظيم في سبيل نجاح الانتخابات الرئاسية، والتي كانت نموذجًا يحتذي به كل العالم”.

وقال موسى: “أتوجه بالشكر لجموع الشعب المصري؛ لمشاركته في التصويت بالانتخابات”، لافتًا إلى أن الشعب المصري أثبت للعالم “أنه قادر على التصدي لكل أعداء الوطن وكل من يحاول ممارسة الضغوط عليها”.

وأشار موسى إلى أن مصر “لن يصيبها أي ضرر طالما وحدة شعبنا متماسكة، والله الولي والمعين في كل خطواتها”.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر في وقت سابق، اليوم الإثنين، عن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات، في الانتخابات التي أجريت، أخيرًا، بالبلاد.