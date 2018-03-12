بعد جدل وسخرية .. موسى مصطفى موسى يكشف حقيقة لافتة تأييده للسيسي (فيديو)‎

كشف المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية موسى مصطفى موسى، حقيقة الصورة المتداولة لتأييده الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن هذه الصورة مفبركة وعارية تمامًا عن الصحة.

وأضاف موسى ، خلال حواره عبر برنامج “موعد مع الرئيس”، المذاع على فضائية “النهار”، أن من قام بفبركة هذه الصورة لا يمتلك أي قدرمن الذكاء، حيث إنها تفتقد للمنطق، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يترشح في الانتخابات الرئاسية وينشر لافتة لتأييد المنافس.

وأوضح أن تزوير الصورة لا يحتاج لمجهود كبير ، فهو سهل للغاية من خلال استخدام الفوتوشوب، خاصة وأن أي شخص يستطيع أن ينشر أي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي دون محاسبة، مضيفًا أنه لم يتمكن حتى الآن من معرفة المسؤول عن نشر هذه الصورة المفبركة.

وسبق وأن تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى وهو يؤيد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما آثار حالة من الجدل والسخرية بين المواطنين المصريين .