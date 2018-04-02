السيسي يفوز بنسبة 97% و”اللاغية” تتفوق على مصطفى موسى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الإثنين، عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات، في الانتخابات التي أجريت بالبلاد مؤخرًا.

وصوت للسيسي 21 مليون و835 ألف نسمة، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة، مساء اليوم، ليفوز بنسبة 97%، فيما حصل منافسه المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألف صوت، بنسبة 2.9%، بينما كانت نسبة الأصوات اللاغية 7 %.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات، إن عدد الأصوات الباطلة مليون و762 ألفًا بنسبة 7.27%، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، على 656 ألفًا و534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وكان ملفتًا للمراقبين تفوق الأصوات الباطلة على المرشح موسى مصطفى موسى، حيث كان فارق النتيجة واضحًا بين البطاقات اللاغية، وتلك التي اختار أصحابها التصويت لمنافس السيسي الوحيد.

وذكرت الهيئة أن عدد المصوتين بالخارج بلغ 157 ألفًا، وفي الداخل 24 مليونًا و87 ألفًا و92 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.5%، كما كان عدد الأصوات الصحيحة 22 مليون بنسبة 93% من إجمالي الأصوات.

وجرى الاقتراع الرئاسي بالبلاد في الفترة من 26 إلى 28 مارس الماضي، فيما جرت بالخارج خلال الفترة من 16 إلى 18 من نفس الشهر، بين متنافسين فقط هما الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

يذكر أن السيسي حصل في انتخابات الرئاسة 2014 على 23 مليونًا و780 ألفًا و104 أصوات بواقع 96% من إجما لي عدد الناخبين، آنذاك، في حين حصل منافسه حمدين صباحي على 757 ألفًا و511 صوتًا بواقع 3.9% من إجمالي عدد المصوتين.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2014 نحو 47%، فيما كانت المشاركة بانتخابات 2012 قد بلغت نسبتها نحو 52%.