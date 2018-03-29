تعرف على النسبة التي حصل عليها منافس السيسي في انتخابات الرئاسة

أظهرت النتائج الأولية لفرز أصوات المشاركين في التصويت على انتخاب رئيس جديد لمصر حصول المرشح المنافس للرئيس عبدالفتاح السيسي، موسى مصطفي موسى على 2.5% فقط.

وقال مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات إن النتائج الأولية لفرز لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة تشير إلى تصدر الرئيس المصري بأكثر من 96%، في الوقت الذي اكتفى فيه منافسه بنسبة 2.5%.

وأظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة حصول السيسي على 21.5 مليون صوت، بينما حصل المرشح المنافس موسى مصطفى موسى على 721 ألف صوت.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألفًا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.