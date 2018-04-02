حبس مصري خطط لتفجير كنيسة أثناء “أحد الشعانين”

أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الاثنين، بحبس مواطن 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب اتهامه بالشروع في تفجير كنيسة خلال احتفالات المسيحيين بأحد “الشعانين”.

وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا القبض على المتهم محمد صلاح، بعد أن أعلنت عن تمكنها من إفشال مخطط بتفجير كنيسة في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا جنوب صعيد مصر.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة، أن المتهم “كان يجهز كمية كبيرة من المتفجرات، ليفجرها في الكنيسة خلال الاحتفال بأحد الشعانين”.

وبّينت التحقيقات أن المتهم من إحدى محافظات شمال مصر، ويبلغ من العمر 29 عامًا، مشيرة إلى أنه “متهم في تفجيرات سابقة بمحافظات الصعيد ضد مسيحيين”.