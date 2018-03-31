مقتل شخصين بإطلاق نار قرب كنيسة في المكسيك‎

فر عشرات من المسيحيين الكاثوليك ذعرًا من موكب كان مقامًا بمناسبة الجمعة العظيمة، يوم أمس، بمنتجع أكابولكو المكسيكي بعد دوي إطلاق نار خلال حادث سرقة سيارة كانت متوقفة بالقرب من المشاركين في الموكب.

وقالت حكومة ولاية غيريرو إن أحد اللصوص الذين حاولوا سرقة السيارة توفي نتيجة أزمة قلبية أثناء اشتباك مع الشرطة، في حين لاذ شريكه بالفرار.

وتعد غيريرو أحد أكثر الولايات المكسيكية عنفًا.

وبعد دقائق من هذه المواجهة قُتل رجل آخر في منزل قريب خلال إطلاق نار، ولم تشر الأنباء إلى إصابة أحد في الموكب.

وارتفعت معدلات جرائم القتل في غيريرو وفي منتجع لوس كابوس الشعبي إلى الشمال خلال السنوات الأخيرة مع محاربة المكسيك لجريمة المخدرات المتأصلة في البلاد.

وسجلت المكسيك رقمًا قياسيًا من جرائم القتل العام الماضي، ما شوه سمعة الحزب الثوري التأسيسي الحاكم.