ترامب ينشر صورًا لعمليات بناء جدار حدودي مع المكسيك

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر صفحته على “فيسبوك”، صورًا لعمليات بناء الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويتم في الوقت الراهن العمل على بناء الجدار الحدودي، الذي كان على الجدول الانتخابي للرئيس الأمريكي.

وكان ترامب أكد أن المكسيك ستدفع تكاليف بناء الجدار، لكن بالنتيجة الجانب الأمريكي هو من يدفع وحده جميع التكاليف، فقد تم تخصيص مليار ونصف المليار دولار، حسب ما جاء على موقع الكونغرس الأمريكي.

وبرر ترامب إصراره على بناء الجدارعلى الحدود مع المكسيك أمام البنتاغون، بأنه مسألة أمن قومي، ومن واجب وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن تغطي تكاليفه.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك، 3 آلاف كم؛ منها مسافة ألف و100 كم مغلقة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم يحتوي على عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.

وحسب إحصاءات 2014، فإنّ عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يعيشون في الولايات الأمريكية، يبلغ 11.1 مليون شخص، منهم 52 بالمئة مكسيكيون، و15 من دول أمريكا الوسطى، و12 بالمئة من دول القارة الآسيوية، و6 بالمئة من أمريكا الجنوبية، و5 بالمئة من جزر الكاريبي، و5 بالمئة من دول القارة الأوروبية وكندا، والبقية من دول أخرى.

وأوضح تقرير لشركة (PEW) الأمريكية للأبحاث أنّ 8 ملايين من المهاجرين غير القانونيين المكسيكيين، يعملون حاليًا داخل الأسواق الأمريكية، ويشكلون 5 بالمئة من إجمالي اليد العاملة الأمريكية.

وتعد ولايات كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك ونيوجيرسي وإلينوي من أكثر الولايات الأمريكية التي تحتوي على مهاجرين غير قانونيين، وأكثر من 66 بالمئة من هؤلاء المهاجرين يتواجدون في الولايات المتحدة منذ أكثر من 10 أعوام.