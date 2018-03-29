المؤشرات الأولية للانتخابات المصرية: السيسي يتصدر بنسبة 96.5%

قال مصدر بالهيئة الوطنية الانتخابات إن النتائج الأولية لفرز لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة تشير إلى تصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمنافسة وحصوله على أصوات 20 مليون ناخب، بنسبة 96.5%.

وأضاف المصدر أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 33% تقريبًا من إجمالي أعداد الناخبين ممن لهم حق الانتخاب، لافتًا إلى أن عدد الأصوات الباطلة يصل إلى 1%.

وأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن إجمالي تعداد الناخبين المشاركين في العملية الانتخابية في محافظة القليوبية بلغ 50%، والمنوفية 42,3%، بينما وصلت نسبة المشاركة في محافظة المنيا 41,8%، والغربية 30%.

وأوضح المصدر أن نسبة المشاركة في الإسكندرية بلغت 40% من إجمالي أصوات الناخبين، كما بلغت في سوهاج 31%، وكفر الشيخ 45%.

ولفت إلى أن مؤشرات تؤكد تصاعد نسبة المشاركة في اليوم الثالث من عملية الاقتراع بالعديد من محافظات الجمهورية، منوهًا إلى أن مشاركة الفئة العمرية ما بين 18 إلى 20 عامًا كانت ضئيلة للغاية مقابل تفوق كبار السن.

ولا تزال عمليات الفرز متواصلة، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية الانتخابات النتائج الرسمية في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل.

من جهتها، ذكرت صحيفة “الأخبار” الحكومية، اليوم الخميس، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات بانتخابات الرئاسة، أظهرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح رئيسًا لفترة ثانية، تمتد لأربع سنوات، وتحديدًا من 2018 وحتى 2022.

وأظهرت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة حصول السيسي على 21.5 مليون صوت، بينما حصل المرشح المنافس موسى مصطفى موسى على 721 ألف صوت.

وبحسب الصحيفة، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.