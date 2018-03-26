بالصور.. عروسان مصريان ينتخبان السيسي قبل زفافهما بساعات

حرص عروسان مصريان على تنفيذ اتفاقهما بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية عبر الإدلاء بصوتيهما داخل اللجان الانتخابية، وذلك قبل الذهاب إلى حفل زفافهما، مشيرين إلى أن قدومهما للجان الانتخابية، جاء حبًا في الرئيس عبدالفتاح السيسي والتصويت لصالحه.

وشهدت اللجنة الانتخابية في مدرسة سعد عبدالعال الابتدائية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، قدوم عريس وعروسته، إلى اللجنة مساء الإثنين، بعد أن اصطحب العريس زوجته من محل “الكوافير”، ليذهبا سويًا للمشاركة في الانتخابات.

وأثار هذا الحضور غير المتوقع للانتخابات ليلًا، دهشة الحضور، حيث قدم رجال الجيش والشرطة، والقاضي المشرف على العملية الانتخابية التهنئة للعروسين.

وأكد العريس محمد عبدالرازق أنه اتفق مع زوجته قبل حفل الزفاف على المشاركة في الانتخابات، حيث يتزامن موعده مع أول أيام الانتخابات، مشيرًا إلى أن الظروف التي تمر بها مصر تحتاج إلى المشاركة وخروج الشعب أمام العالم الخارجي.

وذكر الشاب أنه بغض النظر عن طبيعة المنافسة إلا أن المشاركة “واجب وطني في مثل هذه الظروف|، مختتمًا حديثه: “أنا أحب الرئيس السيسي وأرى أنه بذل الكثير من الجهد للحفاظ على كيان الدولة واستقرارها”.

وتداول ناشطون مصريون صور العريس والعروسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن الشعب المصري له طبيعة خاصة، ويستغل الكثير من المواقف للتعبير عن حبه للوطن.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في مصر صباح اليوم الإثنين ولمدة 3 أيام، بحسب الجدول الزمني المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.