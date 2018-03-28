مسيحي يفوز بـ”رحلة عمرة” لمشاركته في انتخابات مصر

في حالة هي الأولى من نوعها في البلاد، فاز مواطن مصري مسيحي برحلة عمرة في القرعة العلنية التي أجرتها محافظة الوادي الجديد، جنوب غرب البلاد، لاختيار 25 شخصًا من المشاركين في الانتخابات الرئاسية بمركزي الخارجة وباريس.

وفوجئ المواطن مينا نان سبيل بورود اسمه في القرعة بعد مشاركته في الانتخابات بلجنة مدرسة أبو بكر الصديق، طالبًا تعويضه بمبلغ مالي بديلًا عنها.

وتحاول مؤسسات حكومية جذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع بالبلاد، من خلال طرح بعض المكتسبات المالية والمعنوية حال مشاركتهم بالعملية الانتخابية، من بينها رحلات سياحية ودينية.

وحضر القرعة العلنية محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، ومدير أمن المحافظة اللواء عبدالرحمن شحاتة، وبعض قيادات المحافظة والمسؤولين بالدولة.

بدوره أوضح نائب محافظ الوادي الجديد، أحمد عبدالعظيم، أن تلك الرحلات مدعومة بالكامل من المؤسسات الخاصة من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات التي تجرى حاليًا بالبلاد.

وأضاف عبدالعظيم، في تصريحات لـ”إرم نيوز”، أن هناك سحبًا جديدًا على مجموعة أخرى من الناخبين مساء اليوم بعد انتهاء العملية الانتخابية لاختيار عدد آخر.