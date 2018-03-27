هيئة الانتخابات المصرية تحذر من إعلان نتائج مسبقة (فيديو)

حذّرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، من نشر أي نتائج خاصة بالانتخابات الرئاسية التي تجرى منذُ صباح أمس الإثنين، وتنتهي في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء.

وقال نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسمها، محمود الشريف، إن إعلان النتائج مسؤولية الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك عقب انتهاء أعمال التصويت في اليوم الثالث، والانتهاء من الفرز، محذرًا من استباق أي وسيلة إعلامية للهيئة في إعلان أي نتيجة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “إعلان النتائج في الثاني من شهر نيسان/إبريل المقبل، لحين الانتهاء من أعمال الفرز، وستتخذ إجراءات عقابية تجاه أي وسيلة إعلامية تنشر نتائج قبل الهيئة”.

تمديد التصويت

وفيما يتعلق بتمديد فترة التصويت إلى يوم الخميس المقبل، بدلًا من غد الأربعاء، قال المستشار الشريف إن “هذا الأمر القانوني منوط بالهيئة الانتخابية، حينما نص القانون على إمكانية إجراء الانتخابات في يوم أو أكثر، وإن رأت اللجنة غير ذلك لأعلنت، لكن لم نعلن ولم نتخذ هذا القرار حتى الآن”.

وقررت الهيئة إلغاء ساعة الراحة للقضاة والمسؤولين عن إجراء الانتخابات داخل اللجان، حيث كان مقررًا تعطيل اللجان من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرًا يوميًا لراحة المسؤولين وتناول الغداء، إلا أن تم إلغاء الأمر بناء على شكاوى قدمت من المواطنين.

ويحق لنحو 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها كل من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

فيما يشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية على 13 ألفًا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري.