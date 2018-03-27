في أول ظهور لافت بعد التراجع.. شفيق يدلي بصوته برئاسيات مصر (فيديو)

أدلى رئيس الوزراء المصري الأسبق، الفريق المتقاعد، أحمد شفيق، مساء الثلاثاء، بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالرئاسيات الحالية شرق القاهرة.

ويُعد ذلك أول ظهور لافت للفريق شفيق، بعد نحو شهرين من تراجعه عن خوض الرئاسيات الحالية، واختفائه عن المشهد العام منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

ووفق إعلام محلي بث مقطع فيديو للواقعة، أدلى شفيق بصوته في أحد المقار الانتخابية شرق العاصمة المصرية.

وفي أوائل كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن شفيق وهو مرشح رئاسي أسبق عدوله رسميًا عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، قائلًا في بيان له:”رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة”.

وبعدها أعلن حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه شفيق تأييد الرئيس المصري الحالي، والمرشح في السباق الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

ومنذ التراجع والإعلان، لم يظهر شفيق في المشهد العام في البلاد دون أن يقدم أسبابًا رغم تواجده في مصر.

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، هما السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول.