لماذا تراجع الفريق أحمد شفيق عن خوض انتخابات الرئاسة في مصر؟

أثار إعلان تراجع رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق، عن الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها العام الجاري، بعد حوالي 40 يومًا من إعلانه السابق عزمه خوض المنافسة على مقعد الرئيس، تساؤلات حول التغيّر الذي طرأ على موقفه، الأمر الذي دفع البعض لطرح إمكانية تعرضه لضغوط من أطراف سياسية أو سيادية، فيما ذهب آخرون إلى أن اتساع دائرة تأييد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي جعله يتراجع عن المنافسة.

وأرجع الفريق “شفيق” سبب ذلك إلى أنه “عندما عاد إلى البلاد تابع الموقف عن قرب، وأدرك حجم الإنجازات التي تحققت على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، ورأى أنه لن يكون الشخص الأمثل لقيادة البلاد في ذلك التوقيت”.

وقال اللواء رؤوف السيد نائب رئيس حزب “الحركة الوطنية”، إن الفريق أحمد شفيق اجتمع بكافة أعضاء الأمانة العامة للحزب، اليوم الأحد، وجرى تفويضه من الحزب باتخاذ قرار الترشح لانتخابات الرئاسة منفردًا، وهو ما يعني عدم تعرّضه لضغوط من قيادات الحزب للتراجع عن خوض المنافسة، على خلاف ما تردّد بشأن غضب داخل قيادات الحزب من الإعلان السابق للفريق.

وأشار “السيد” خلال تصريح لـ “إرم نيوز”، إلى أن “الفريق أحمد شفيق اتخذ قرارًا بعدم خوض الانتخابات بشكل منفرد”، مؤكدًا أنه يرى أن “القرار غير مناسب لهذا التوقيت”.

بدوره أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية في مجلس النواب المصري النائب محمد بدراوي، أنه “لم تُمارس أية ضغوط من أي نوع على الحزب، أو على الفريق “شفيق” لثنيه عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية”.

ولفت بدراوي في تصريح لـ”إرم نيوز”، إلى أن “ما دفع الفريق للتراجع عن قرار الترشح، أنه أعلن قرار الترشح من الخارج عندما كان في الإمارات، لكن عندما عاد إلى مصر ورأى الأوضاع عن قرب، وتحدث مع الجماهير والمتابعين، استقرَّ رأيه على عدم الترشح للانتخابات المقبلة”.

من جانبه قال المتحدث باسم حزب الحركة خالد العوامي، إن “شفيق قرَّر عدم شقَّ الصف، وألا يكون سببًا بزيادة الانقسام السياسي، وأن يسهم في التنمية والنهضة في مصر”، لافتًا إلى أن “الحزب سيعكف خلال الفترة المقبلة على تطبيق خطة تطوير للاستعداد للانتخابات المحلية، والاستحقاقات السياسية الأخرى”.