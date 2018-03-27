صورة وفيديو.. مواقف طريفة تضفي طابعًا فكاهيًا على الانتخابات الرئاسية

أضفى المصريون طابعًا من الفكاهة على المشهد الانتخابي، حيث امتلأ موقع “فيسبوك” بصور وفيديوهات تظهر مواقف غريبة وطريفة من المشهد الانتخابي، مصحوبة بتعليقات ساخرة.

وكانت أبرز هذه المواقف، عندما ظهرت إحدى المقترعات من خلال مقطع فيديو، وهي تصرخ “تحيا مصر يعيش السيسي” قبل أن يغشى عليها وتقع على الأرض.

كما التقط مواطنون صورًا للافتات الدعاية الانتخابية، حملت شعارات طريفة، منها “عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف يؤيدون الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية”، الأمر الذي تسبب بموجة تعليقات ساخرة على لفظ العاق المقترن دائمًا بعقوق الوالدين.

كما انتشرت تعليقات ساخرة على مقاطع تظهر سيدات وهن يرقصن أمام اللجان الانتخابية على أنغام أغانٍ وطنية.



