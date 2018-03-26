“الإفتاء المصرية” ترد على فتاوى تكفير المشاركين في الانتخابات

ردت “دار الإفتاء المصرية” اليوم الإثنين، على مقاطع الفيديو المتداولة لتنظيمات “القاعدة” و”داعش” و”الإخوان” التي تدعو المصريين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تجري في البلاد خلال هذه الأيام.

وقال “مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة” التابع لدار الإفتاء المصرية، إن “تلك الإصدارات لن تنال من عزيمة المصريين في المشاركة بالانتخابات بقوة وكثافة كبيرة”.

وأضاف المرصد أن “ما روجه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وجدي غنيم بتكفير المشاركين بالانتخابات، هو من باب الأكاذيب والافتراءات التي تطلقها الجماعة وقياداتها بحق كل من يشارك في العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن “غنيم استخدم أداة التدليس في تفسير النصوص الدينية من القرآن الكريم، وإسقاطها على الواقع المصري عنوة، واختلاق قصص ومظلوميات لا وجود لها على الأرض”، موضحًا أن “التدليس تنوع بين استخدام الأحاديث النبوية والآيات القرآنية في غير سياقها، أو تأويلها بشكل خاطئ”.

ولفت إلى أن “التنظيمات التكفيرية لا تنفك في استخدام سلاح التكفير لحرمان المصريين من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم واستكمال الاستحقاقات الديمقراطية”.

وشدد على أن “توحد قوى الإرهاب والتطرف لإفشال العملية الانتخابية ومنع المصريين من المشاركة الفعالة في الاستحقاق الانتخابي، يضع على كاهل كل مصري مسؤولية مضاعفة في الوقوف في وجه تلك المخططات والحيلولة دون تحقيق أهداف الجماعات التكفيرية والمتطرفة”.

وبدأ الناخبون المصريون اليوم الإثنين، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

ويحق لنحو 59 مليونًا الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء أسوة بتصويت المصريين في الخارج الأسبوع الماضي، الذي استمر ثلاثة أيام أيضًا.