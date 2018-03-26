“عم عيد” كفيف مقعد يسجل حضوره في الانتخابات المصرية (صور)

بعكازه الخشبي وكرسيه المتحرك، يتلمس رجل يدعى “عم عيد” برفقة شاب ثلاثيني موضع خانة الاختيار في ورقة الاقتراع؛ لاختيار رئيس مصري جديد، فيما تكاد تلمع عيناه الكفيفتان معبرة عن رضا وحب لبلده.

ورصد موقع “إرم نيوز” تصدر مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر خلال اليوم الأول من الاقتراع، اليوم الإثنين، كبار السن، الذين شكلوا المشهد المتكرر أمام صناديق الاقتراع.

الرجل الخمسيني “51 عامًا” الذي حضر إلى لجنة الاقتراع في منطقة حلوان جنوب العاصمة القاهرة، أشار إلى أنه اختار الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية، قائلاً: “انتخبت السيسي من أجل ولادي ومن أجل مصر تبقى أحسن”.

وحرْص الرجل الكفيف الذي يتنقل عبر كرسي متحرك على المشاركة برفقة أولاده الأربعة، دفع البعض للإشادة بموقفه، رغم أنه يعيش في ظروف اجتماعية متدنية، لكنّه بمثابة الثري بعلامات الرضا.

ويتحدث العم عيد لـ “إرم نيوز” عن مشاركته في الانتخابات وإصراره على النزول بقوله: “الانتخاب أمانة ولا يوجد أي مبرر أو عذر يمنعني من تأدية الأمانة طالما باستطاعتي أن أصل اللجنة حتى ولو محمولاً على الأكتاف.

وتابع: “إنّ حرصي على المشاركة في الانتخابات جاء بدافع حث الشباب والأصحاء على الاقتراع واختيار رئيس للبلاد، وعدم ترك أصواتهم لمحاولة البعض العبث بها، بالمشاركة في الاقتراع نقطع الطريق على المتربصين بالبلد”.