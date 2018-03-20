السيسي: كنت أتمنى أكثر من مرشح للرئاسيات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه كان يتمنَّى أكثر من مرشح بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا:”لكننا لسنا جاهزين”.

وجاء ذلك خلال حديثه ضمن فيلم متلفز تحت عنوان “شعب ورئيس” بثه التليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، قبيل أيام من بدء اقتراع المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية.

وردًا على أسئلة مسجلة عن الممارسة الديمقراطية، أكد السيسي:”يقولون إنه سينجح (أي السيسي)، لكن كنا نريد آخرين موجودين معه، ولكن أنتم تتحدثون في موضوع ليس لي فيه ذنب”.

وأضاف:”كنت أتمنّى أن يكون موجودًا منافس واثنان وعشرة من أفاضل الناس حتى تختاروا كما تشاءون، لكن نحن لسنا جاهزين الآن.. ونقول لأكثر من 100 حزب قدّموا منافسًا”.

وطالب السيسي المصريين بالصبر على الأوضاع، وتحمّل القرارات الاقتصادية الصعبة، مؤكدًا أن المواطن المصري “نبيه جدًا، حينما تسأله عن رأيه في الأوضاع ربما يكون غاضبًا، أو يتحدث عن الغلاء، لكنه حينما يتخذ قرارًا يفكر بالرأي الصحيح”.

وأشار إلى أنه يعرف أن “الإجراءات الاقتصادية التي تتم في الدولة صعبة، لكن رغم ذلك يوجد دعم للمواطن، ونحاول ألا تكسر الإجراءات ظهر المواطنين”.

ونفى السيسي ما قال إنه يتردد عن سيطرة القوات المسلحة على 20% و50% من اقتصاد الدولة. مشددًا على أن الجيش قطاع عام (حكومي)، ولديه من 2 – 3% من حجم الاقتصاد المصري البالغ 3 إلى 4 تريليونات جنيه (160 إلى 213 مليار دولار أمريكي).