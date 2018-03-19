السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن الانتخابات

وجّه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رسالة إلى المصريين بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي جرت مرحلتها الأولى في البعثات المصرية بالخارج، فيما من المقرر أن تنطلق داخل البلاد في الـ26 من آذار/ مارس الجاري.

ودوّن الحساب الرسمي للرئيس المصري عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلًا: “أبناء مصر سيلبون نداء وطنهم في الانتخابات أيًا كانت اختياراتهم وميولهم السياسية، وأوجه رسالتي لكل مصري ومصرية، أنتم أمل هذا الوطن ورجاؤه”.

وتابع السيسي أن “ثقتي في شعب مصر ثقة راسخة لا حدود لها، ولأبناء مصر الأوفياء في الخارج منّي كل التحية والتقدير والاحترام”.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، صباح الخميس الماضي ولمدة 3 أيام، أدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

ويتنافس على السباق الانتخابي كل من الرئيس الحالي، عبدالفتاح السيسي، مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، فيما من المقرر أن تبدأ الانتخابات داخل مصر أيام 26 و27 و 28 آذار/ مارس الجاري.