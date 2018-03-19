شكري يبحث مع وفد يهودي أمريكي تطورات القضية الفلسطينية (صور)

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الإثنين، وفد ما يسمى “الصندوق اليهودي المتحد الأمريكي”؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر لدفع المفاوضات والتوصل إلى السلام العادل والشامل.

و”الصندوق اليهودي المتحد” هي منظمة غير حكومية أمريكية، يتشكل أغلب أعضائها من مسؤولين أمريكيين سابقين وأعضاء في “الكونغرس” ورجال أعمال في مجالات مختلفة.

وأفاد بيان للخارجية، بأن “اللقاء شهد نقاشًا مطولاً حول العلاقات المصرية الأمريكية وخصوصيتها، إلى جانب قضايا أخرى.

واستعرض شكري، وفق البيان، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلاً عن الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية التي بدأت فعالياتها في البعثات المصرية بالخارج.

وتناول اللقاء بشكل مستفيض الجهود المصرية في محاربة “الإرهاب”، في ضوء الحملة العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، التي تستهدف القضاء على “الإرهاب”.