سامح شكري يزور جنوب السودان وكينيا

أعلنت مصر، اليوم الأحد، عن جولة أفريقية قصيرة سيجريها غدًا وزير خارجيتها سامح شكري، تتضمن إنشاء آلية للتشاور السياسي مع جوبا ومقابلات تشمل لجنة تسيير حوار تفاوضي هناك.

ووفقًا لبيان للخارجية المصرية، تأتي الجولة بعد أيام من مساعٍ لجوبا للانضمام للجامعة العربية لم تكشف الأخيرة نتائجها، وضمن جولة أفريقية قصيرة تبدأ غدًا الإثنين تشمل جنوب السودان وجارتها كينيا، دون توضيح موعد انتهائها.

وقالت الخارجية إن جولة شكري الأفريقية تهدف إلى “تعزيز التعاون الثنائي مع البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

ويلتقي شكري الرئيس سلفا كير غدًا بجوبا، ثم يوقع بمقر الرئاسة على مذكرة لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين البلدين، ومقابلة لجنة تسيير الحوار الوطني التي قدمت مصر برنامجًا لدعم قدرات أعضائها مؤخرًا، وفق البيان.

وتتضمن الزيارة تسليم شكري شحنة من المساعدات اللوجستية وافتتاح مركز طبي بجوبا.

ووفق بيان الخارجية، يتوجه شكري أيضًا عقب ذلك إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث يلتقي مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ناقلًا إليه رسالة شفهية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تشمل سبل تعزيز التعاون والارتقاء بعلاقات البلدين.

ويعقب ذلك إجراء مشاورات لـ”شكري”مع وزيرتي الخارجية والدفاع الكينيتين، دون تفاصيل أكثر.

ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدًا قبليًا.

وخلّفت الحرب نحو عشرة آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، ولم تفلح في إنهائها اتفاقية سلام وقعتها أطراف النزاع، عام 2015، وتسعى قوى إقليمية، منذ نهاية العام الماضي، إلى إحيائها.