المرشح موسى مصطفى يعلق على لافتات حول دعمه للسيسي بالانتخابات (صور)

أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية موسى مصطفى موسى الاثنين، عن نيته مقاضاة المروجين لفكرة دعمه ومساندته للمرشح المنافس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات.

وقال مصطفى في بيان صدر عنه الاثنين، إنه “سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من سمّاهم المغرضين الممولين من الخارج، بعد نشر معلومات تفيد بدعمه للسيسي بالانتخابات، متوعدًا بتقديمهم إلى المحاكمة”.

وأضاف أن “هناك مجموعة من الممولين يعملون على إثارة البلبلة ونشر معلومات كاذبة، وعمل لافتات تحتوي على عبارات تدل على مساندته للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي”، موضحًا أن “ذلك يتنافى مع المبادئ والأخلاق”.

ونفى المرشح الرئاسي ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عن تقديمه “بلاغًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خرق حملة المرشح السيسي الصمت الانتخابي”.

وانتهت عملية تصويت المصريين بالخارج أمس الأحد، بعدما أدلى الناخبون المقيمون خارج البلاد بأصواتهم في 139 مقراً انتخابياً بـ 124 دولة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر أيام 26 و27 و28 آذار/مارس الجاري.

وتنتهي عملية الفرز يوم الـ29 من آذار/مارس، فيما ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات يوم الـ 2 من نيسان/أبريل المقبل.